Polícia espanhola recupera quadro roubado de Francis Bacon no valor de US$5,4 milhões

Desde o início da investigação, dezesseis pessoas que se acredita terem planejado e realizado o roubo foram presas, disse a polícia em um comunicado.

Três das pinturas foram recuperadas em 2017.

A polícia disse que continua investigando cidadãos espanhóis com vínculos com grupos organizados da Europa Oriental, na esperança de que isso os leve à quinta pintura.

De acordo com a mídia local, as pinturas foram roubadas do apartamento de José Capelo, amigo e ex-amante de Bacon, embora a polícia não tenha confirmado ou negado essa informação.

Bacon, nascido em Dublin e falecido em Madri em 1992, foi um dos artistas mais aclamados do século 20, conhecido por sua visão perturbadora do corpo humano. Desde sua morte, sua reputação tem crescido constantemente, assim como a valorização de suas obras no mercado de arte.

