Cher se apresenta em glamourosa campanha de arrecadação para pesquisas sobre Aids em Cannes

CANNES, França (Reuters) - De Cher a Tommy Hilfiger, os maiores nomes da indústria da moda e do entretenimento foram para Antibes nesta quinta-feira para arrecadar fundos para pesquisa voltada à Aids em um dos ambientes mais luxuosos e isolados da Riviera Francesa.

A atriz Demi Moore será a anfitriã da 30ª edição do glamouroso baile de gala beneficente organizado pela amfAR (Fundação para a Pesquisa da Aids, em inglês), que é realizado anualmente junto com o Festival de Cinema de Cannes.

Após um coquetel no terreno imaculado do Hotel Du Cap-Eden-Roc, os convidados do jantar, que pagam pelo menos 25.000 dólares por um único lugar, serão entretidos por Cher e Nick Jonas.