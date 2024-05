Sherpa do Nepal bate recorde ao escalar Everest pela 30ª vez

Kami Rita Sherpa, 54 anos, alcançou o pico de 8.849 metros pela tradicional rota do cume sudeste, informou Khim Lal Gautam, autoridade do turismo nepalês.

Kami Rita havia escalado o pico pela 29ª vez em 12 de maio.

Ele "quebrou seu próprio recorde... isso marca sua 30ª ascensão ao topo do mundo", disse Gautam, chefe do escritório de campo de monitoramento e facilitação de expedições no acampamento base, em uma publicação no site de mídia social X.

Kami Rita escalou o Everest pela primeira vez em 1994, e o fez quase todos os anos desde então, exceto por três anos, quando as autoridades fecharam a montanha por vários motivos.

Outro alpinista sherpa escalou o Everest 27 vezes, o maior número de vezes depois de Kami Rita.

O alpinismo é uma atividade turística importante, fonte de renda e emprego no Nepal, que abriga oito dos 14 picos mais altos do mundo.