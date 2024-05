Fragmento de cometa ilumina céu da Espanha e de Portugal como uma cena de filme

Por Catarina Demony e Ana Cantero

LISBOA (Reuters) - Um fragmento brilhante de cometa iluminou os céus de partes da Espanha e de Portugal no sábado à noite, de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), em um espetáculo natural que um morador de Lisboa disse ter parecido a cena de um filme.

Na manhã deste domingo, a ESA compartilhou no X um vídeo capturado por sua câmera do que descreveu como um "meteoro deslumbrante" sobre os céus da cidade espanhola de Cáceres, perto da fronteira com Portugal.