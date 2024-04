Pet Shop Boys diz que novo álbum Nonetheless é um dos mais melódicos da carreira

"É um dos álbuns mais melódicos que já fizemos... Ele pode ser menos dançante do que alguns de nossos (outros) álbuns, mas... é muito afetuoso", disse Tennant à Reuters.

"Os lockdowns devem ter tido algum tipo de influência porque a primeira música se chama "Loneliness" e a terceira, "Why am I dancing?", é sobre por que estou dançando quando estou tão sozinho? Era verdade, eu costumava dançar sozinho às vezes."

A faixa "New London Boy" relembra a mudança de Tennant para Londres quando era adolescente e as incertezas da vida adulta jovem, enquanto em "A new bohemia" ele canta sobre a busca por isso.

"Dancing star" foi inspirada no famoso dançarino russo Rudolf Nureyev, que desertou da União Soviética em 1961.

"Nos anos 60, era possível sentir a liberdade, e acho que agora, em muitos lugares do mundo, vemos a liberdade sendo reduzida", disse Tennant.

Outras músicas abordam a perspectiva de um guarda-costas do ex-presidente dos EUA Donald Trump ("Bullet for Narcissus") ou enfocam a música pop alemã ("The schlager hit parade").