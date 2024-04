Filme de Zendaya sobre tênis "Challengers" testa laços de trio complexo

Na pré-estreia do filme em Los Angeles, Zendaya subiu ao palco com seu vestido verde neon e pediu ao público que não julgasse os personagens do filme com muita severidade.

Para Zendaya, é importante ter personagens complexos como os do filme, mesmo que isso signifique que eles não sejam necessariamente simpáticos.

O filme se concentra em Duncan, uma ex-prodígio do tênis que se torna treinadora depois de uma lesão na perna que abalou sua carreira.

Ela treina o marido, interpretado por Mike Faist, que é um campeão de tênis que está enfrentando uma série de derrotas. Sua estratégia para ajudá-lo a vencer é um torneio surpresa contra seu ex-melhor amigo, que também é ex-namorado de Duncan.

O filme explora o vínculo muitas vezes imprevisível entre os três personagens principais e como ele se cruza com sua paixão conjunta pelo tênis profissional.

O filme da Amazon MGM Studios chega aos cinemas nesta semana.