Fotógrafo da Reuters Mohammed Salem ganha prêmio World Press Photo of the Year 2024

Por Anthony Deutsch

AMSTERDÃ (Reuters) - O fotógrafo da Reuters Mohammed Salem ganhou o prestigioso prêmio World Press Photo of the Year 2024 nesta quinta-feira por sua imagem de uma mulher palestina embalando o corpo de sua sobrinha de 5 anos na Faixa de Gaza.

A foto foi tirada em 17 de outubro de 2023, no hospital Nasser em Khan Younis, no sul de Gaza, onde as famílias procuravam parentes mortos durante bombardeios israelenses no enclave palestino.