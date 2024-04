Série documental sobre Bon Jovi permite uma espiada na história privada da banda

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - A banda de rock Bon Jovi decidiu se abrir sobre a carreira de 40 anos na nova série documental "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story".

No programa com quatro partes, imagens de arquivo e vídeos e fotos pessoais são entrelaçados com entrevistas atuais e cenas do grupo embarcando em sua turnê de 2022. A série documenta a ascensão da banda norte-americana no começo dos anos 1980 e a acentuada curva de aprendizado pela qual passaram ao fazer a transição dos clubes de Jersey Shore a estádios ao redor do mundo.