Armeira é condenada a 18 meses por tiro fatal disparado por Alec Baldwin

Hannah Gutierrez, principal responsável pelas armas do filme de faroeste 'Rust', foi condenada a 18 meses de prisão, nesta segunda-feira, pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi baleada quando o ator Alec Baldwin disparou uma arma durante as filmagens do longa em 2021.

O que aconteceu

Em março, Gutierrez, 27, foi considerada culpada de homicídio culposo. Ela carregou uma munição verdadeira por engano em um revólver que Baldwin estava usando no set de filmagens em Santa Fé, no Estado norte-americano do Novo México.

"Você transformou uma arma segura em uma arma letal", disse a juíza Mary Marlowe Sommer para Gutierrez ao apresentar a sentença.