Diretor-assistente chora e assume culpa por disparo no set de 'Rust'

O primeiro diretor assistente de "Rust", Dave Halls, afirmou em depoimento na quinta-feira que a armeira do filme era diligente em seu trabalho e que, em última análise, ele foi o culpado pelo disparo fatal contra a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, em 2021, pois não fez uma verificação final em uma arma.

Halls foi o primeiro membro da equipe de "Rust" a elogiar a armeira Hannah Gutierrez durante seu julgamento de duas semanas por homicídio culposo, no qual ex-colegas disseram que ela era menos profissional do que outros manipuladores de armas com quem haviam trabalhado.

Os jurados no julgamento ouviram Halls, um veterano do setor com créditos como "Matrix Reloaded", testemunhar que a armeira em 21 de outubro de 2021 "abandonou" seu hábito usual de verificar as armas de fogo, entregando-lhe um revólver no qual ela havia carregado por engano uma bala real.