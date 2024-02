Milhares de artistas pedem que Bienal de Veneza exclua Israel

ROMA (Reuters) - Quase 9.000 pessoas, incluindo artistas, curadores e diretores de museus, assinaram um apelo online pedindo que Israel seja excluído da Bienal de Arte de Veneza deste ano, acusando o país de "genocídio" em Gaza.

Israel tem enfrentado críticas internacionais crescentes, inclusive no mundo das artes, sobre sua ofensiva no enclave palestino, que foi desencadeada por um ataque de militantes do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel.

Os ataques do Hamas deixaram 1.200 pessoas mortas e 253 feitas reféns, de acordo com os registros israelenses, enquanto as ações israelenses em Gaza mataram cerca de 30.000 pessoas e deslocaram a maioria dos 2,3 milhões de habitantes do território, de acordo com as autoridades de saúde palestinas.