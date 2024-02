Armeira de "Rust" é acusada de negligência em caso de morte nas filmagens

Ela se declarou inocente e seus advogados disseram a um júri com cinco mulheres e sete homens que ela estava sendo culpada por uma produção caótica e de baixo orçamento, na qual estava sobrecarregada de trabalho.

Os advogados argumentam ainda que seus pedidos por treinamento adicional com armas de fogo foram ignorados e que o ator Alec Baldwin quebrou regras básicas de segurança de armas, ao apontar o revólver a uma pessoa e puxar o gatilho.

Hutchins recebeu um tiro fatal após Baldwin ensaiar em um set em Santa Fé com uma reprodução do revólver “Peacemaker” Colt. 45, que Gutierrez havia carregado com munição real. O diretor Joel Souza, ferido no incidente, sobreviveu.

As acusações contra Baldwin foram retiradas em abril do ano passado, mas foram apresentadas novamente em 19 de janeiro. Seus advogados querem um julgamento em junho.

Baldwin, que também era um dos produtores de “Rust”, negou responsabilidade e disse que a arma disparou sem que ele puxasse o gatilho. Acrescentou que a segurança de armas não era seu trabalho.

Tanto o FBI quanto um teste independente do revólver concluíram que ele não dispararia sem que o gatilho fosse puxado.