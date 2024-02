Olivia Colman e Jessie Buckley se reencontram em "Wicked Little Letters"

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - Olivia Colman e Jessie Buckley interpretam duas vizinhas muito diferentes no novo filme "Wicked Little Letters", uma comédia de mistério baseada em um escândalo britânico real da década de 1920, em que as pessoas recebiam bilhetes com palavrões.

Ambientado em uma cidade litorânea inglesa, o filme acompanha a piedosa e conservadora Edith, de Colman, e a barulhenta e desordeira imigrante irlandesa Rose, de Buckley, que se tornam amigas.