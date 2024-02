Rei Charles está 'extremamente bem', diz rainha Camilla

LONDRES (Reuters) - O rei Charles do Reino Unido está "extremamente bem", disse sua esposa, a rainha Camilla, nesta quinta-feira, em seu primeiro compromisso público desde que o monarca de 75 anos foi diagnosticado com câncer.

Ao falar com um simpatizante em um concerto beneficente na Catedral de Salisbury, no sul da Inglaterra, Camilla disse que Charles ficou emocionado com as mensagens de apoio do público.

"Ele está se saindo extremamente bem, dadas as circunstâncias", disse ela. "Ele está muito emocionado com todas as cartas e mensagens que o público tem enviado de todos os lugares. Isso é muito animador."