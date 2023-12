Polêmica com Depardieu expõe divisões na França quanto ao pensamento sobre o sexismo

Por Richard Lough

PARIS (Reuters) - Uma carta aberta escrita por dezenas de atrizes e outros artistas em defesa de Gerard Depardieu, o gigante do cinema acusado de assédio sexual, expôs as divisões na França sobre o ajuste de contas do movimento #Metoo com o sexismo.

As atrizes Nathalie Baye e Carole Bouquet -- uma ex-parceira de Depardieu -- bem como a cantora e ex-primeira-dama Carla Bruni estavam entre as mais de 50 personalidades culturais que chamaram Depardieu de vítima de um "linchamento" público.