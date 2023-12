Ele ajudou a levar os finlandeses para a Otan e agora os faz dançar. DJ Pexi será presidente?

Por Anne Kauranen e Attila Cser

HELSINKI (Reuters) - Como ministro das Relações Exteriores da Finlândia durante os últimos quatro anos, Pekka Haavisto ajudou a acabar com as décadas de neutralidade do país e inserir os finlandeses na Otan. Agora, como "DJ Pexi", ele está discotecando para levar os finlandeses às pistas de dança --e ganhar a eleição para presidente.

Na sexta-feira à noite, num bairro elegante de Helsinque, Haavisto reuniu cerca de 200 estudantes em um clube. Aos 65 anos, o líder do Partido Liberal Verde, de centro-esquerda levantou o público jovem com uma playlist assumidamente old school, composta principalmente de sucessos de sua própria geração, como hino político dos Beatles "Revolution".