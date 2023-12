Ator de "Love Story" Ryan O'Neal morre aos 82 anos

Ele também é lembrado por sua atuação indicada ao Oscar, contracenando com Ali MacGraw no drama romântico de 1970 "Love Story", um sucesso de bilheteria adaptado do popular romance homônimo de Erich Segal.

"Meu pai faleceu pacificamente hoje, com sua amorosa equipe ao seu lado, apoiando-o e amando-o como ele nos amaria", escreveu seu filho, Patrick O'Neal.

(Reportagem de Lisa Richwine)