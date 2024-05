Beyoncé sofreu bullying durante a infância e era tímida, revela mãe

Beyoncé, de 42 anos, era uma criança tímida que foi vítima de bullying, revelou a mãe da cantora, a empresária Tina Knowles.

"Ela era muito tímida e sofria com bullying, mas no dia em que ela defendeu alguém - ela não se defendeu, ela defendeu os amigos, ela viu que era forte. Ela sempre teve essa coisa de proteção, de proteger todo mundo. Me emociono com isso me sinto muito orgulhosa dela. Sempre tive orgulho da minha filha", afirmou Knowles, em entrevista à Vogue nesta quarta, 29.

Além de Beyoncé, Knowles, que é empresária, é mãe de mais duas meninas - a outra famosa é também cantora Solange Knowles. "As minhas três meninas lidaram com todos sentimentos e questões de forma muito diferente. Elas foram e são incríveis", acrescentou.

Para fortalecê-las ao longo da vida, ela afirma que é preciso de respeito. "Aprenda com suas personalidades e respeite a individualidade. Nunca compare os negativos, elogie sempre as diferenças positivas e preste atenção às coisas que você pode se gabar delas", disse.

Em março deste ano, Beyoncé lançou o novo álbum Cowboy Carter, com músicas que mesclam hip-hop ao country norte-americano.