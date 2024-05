Zeca Pagodinho faz live ao lado de grandes artistas em prol do RS nesta segunda

Zeca Pagodinho irá reunir alguns dos maiores nomes da música brasileira para uma live solidária em prol das vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, nessa segunda-feira, 27. O evento vai ocorrer na casa do sambista e contará com a presença de Alcione, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Hamilton de Holanda, Pretinho da Serrinha, Xande de Pilares e Teresa Cristina.

O influenciador Chico Moedas ficará a cargo da apresentação do programa, que será transmitido pela CazéTV, pelo PodPah e pelo canal do YouTube do próprio Zeca, a partir das 19h.

Durante toda a live, estará disponível na tela um QR Code para doações que serão enviadas diretamente para a Central Única das Favelas (Cufa), do Rio Grande do Sul.

'Look' para o inverno

Zeca Pagodinho voltou a viralizar nas redes sociais por conta do "look" que escolheu para ficar em casa curtindo o frio que atingiu o Rio de Janeiro neste domingo, 26.

Para esta temporada de frio, Zeca apostou em um gorro, uma blusa de manga longa e um cachecol, contrastando com um shorts e o já tradicional, chinelo com meia.

Mais uma vez, o sambista fez sucesso com a escolha, gerando comentários como: "Estilo é estilo", "Tente se vestir melhor que ele e falhe miseravelmente" e "Muito chique".