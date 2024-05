Saiba quem é Rafael Kemp, novo namorado de Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb, 34, assumiu relacionamento com o empresário Rafael Kemp, primeiro namoro que ela torna público desde o fim do casamento com Cauã Reymond, no ano passado. Respondendo a um seguidor que perguntou se ela estava namorando, Mariana publicou uma foto com Kemp nos stories do Instagram no domingo, 26.

Rafael Kemp, de 29 anos, é empresário e cofundador da Nannacay, grife carioca de bolsas e acessórios feitos à mão, com foco em sustentabilidade. A marca foi fundada pela mãe, Márcia Kemp, em 2014. Formado em Economia, ele atua como diretor de crescimento (CGO) na empresa. Antes, teve passagem pelo mercado financeiro.

Em 2023, Rafael apareceu na lista Forbes Under 30 da Forbes Brasil, ao lado do irmão gêmeo, Gustavo Kemp, que é CEO da Nanncay. Em conta que mantém no Instagram, que agora tem pouco mais de 4 mil seguidores, Rafael costuma compartilhar fotos e vídeos surfando e outros cliques de viagens.