Ator da série 'General Hospital' morre baleado em tentativa de assalto nos EUA

Johnny Wactor, de 37 anos, ator conhecido por seus trabalhos na série General Hospital, morreu durante uma tentativa de assalto ao seu carro no centro de Los Angeles na manhã do último sábado, 25, de acordo com o site americano TMZ.

Segundo o relato de sua mãe, Scarlett, ao TMZ, Johnny Wactor estava com um colega de trabalho, ao ver três homens mexendo em seu carro. Ela afirma que Wactor foi baleado sem ter reagido ao assalto, durante a fuga dos assaltantes. O ator foi socorrido pelos paramédicos, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte foi confirmada pelo hospital ao site.

"Ele era um ser humano incrível. Não só um ator talentoso e comprometido com seu trabalho, mas um exemplo moral verdadeiro para quem o conhecia. Nos altos e baixos da profissão, ele sempre manteve a cabeça erguida para dar o melhor de si", comentou seu agente, David Shaul, à Variety.

"Nosso tempo com Johnny foi um privilégio que desejaríamos a todos. Depois de mais de uma década juntos, ele deixará um vazio em nossos corações para sempre", finalizou o agente.

Carreira

Ator estreou na televisão com a série da ABC, Army Wives. Wactor também passou por sucessos como Westworld, The OA, Mentes Criminosas e NCIS, mas foi consagrado com seu papel como Brandon Corbin, em General Hospital.