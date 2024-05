Chris Hemsworth inaugura estrela na Calçada da Fama e Downey Jr. brinca: 'Embalagem bonita'

O ator Chris Hemsworth inaugurou sua estrela na Calçada da Fama nesta quinta-feira, 23, em Hollywood, Califórnia. Robert Downey Jr. e o diretor George Miller foram os convidados especiais da cerimônia, e Robert aproveitou a ocasião para falar sobre Hemsworth e suas contribuições para o cinema.

Robert Downey Jr. homenageou o ator com palavras de vários membros do elenco de Vingadores, sequência de filmes da Marvel em que ambos participaram. "Eu conversei com nossos colegas de elenco de Vingadores, e pedi para que o descrevessem em três palavras simples. Primeiro, [Jeremy] Renner disse: ‘Absurdamente e irritantemente incrível’. Mark Ruffalo veio com ‘amigo do trabalho’. Scarlet [Johansson] tocou seu coração com ‘protagonista feminina sensível’, e o Capitão América (Chris Evans) comentou ‘Segundo melhor Chris’".

Ele continuou, com suas próprias palavras, falando sobre o colega de elenco: "Por trás da capa e do martelo, existe um contagiante australiano charmoso. Você é um ser humano notável. Chris é um pouco assustador de se descrever, por causa da embalagem bonita. Mas, depois de uma inspeção aprofundada, ele tem uma inteligência real, e uma profundidade na alma, e é um prazer sincero poder conhecê-lo por todos esses anos".

"Você nos mantém no chão, porque é um cara real", finalizou Robert sobre Chris Hemsworth. Kevin Feige, diretor da Marvel, e Anya Taylor-Joy, atriz que contracena com Hemsworth em Furiosa, também estavam no local.

Confira o discurso de Robert Downey Jr. (em inglês) aqui .

Chris Hemsworth em família

Também estiveram presentes na cerimônia a mulher de Hemsworth, Elsa Pataky, de 47 anos, seus filhos India Rose, de 12 anos, os gêmeos Tristan e Sasha, de 10 anos, além de seus pais, Craig Hemsworth e Leonie Hemsworth.