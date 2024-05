Agenda Cultural SP: fim de semana tem Andrea Bocelli, Casacor e exposição do Pequeno Príncipe

O fim de semana está recheado de eventos para quem gosta de música nacional em São Paulo. Não faltam opções de festivais com grandes nomes, como o Nômade, com Alceu Valença e Baco Exu do Blues, e o Somos Rock, com Blitz e Ultraje a Rigor.

Há também festivais em prol das vítimas do desastre climático no Rio Grande do Sul. O Musical Soul O Sul vai levar nomes como Detonautas e Restart à Audio e o SOS RS traz um show da banda Cachorro Grande e dos músicos Samuel Rosa e Lucas Silveira ao Cine Joia.

Uma atração de renome internacional também chega à capital paulista. O tenor Andrea Bocelli faz duas apresentações no Allianz Parque para comemorar 30 anos de carreira. Dentre os convidados, estão a cantora Sandy e o filho do artista, Matteo Bocelli, que se apresentará pela primeira vez no País.

São Paulo ainda recebe a exposição imersiva Pegadas do Pequeno Príncipe, que homenageia o querido personagem de Antoine de Saint-Exupéry. A mostra já havia feito uma passagem no ano passado no Rio de Janeiro em comemoração aos 80 anos do livro.

O Teatro Cacilda Becker leva uma versão contemporânea de As Aves da Noite, peça da escritora Hilda Hilst, aos palcos. Na Avenida Paulista, destaque para uma apresentação gratuita de Carlinhos Brown com a Orquestra Ouro Preto e a nova edição da Casacor.

Confira todas as opções:

Shows

Musical Soul O Sul- Nesta quinta, a Audio recebe o Musical Soul o Sul, evento beneficente em prol das vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. No line-up, estão nomes como Detonautas, Maneva, Planta e Raiz, Falamansa e Restart. O valor dos ingressos e as doações coletadas serão 100% revertidos ao estado. Quando: 23/05, quinta, 19h. Onde: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Quanto: R$ 40.

Amaro Freitas e Zé Manoel convidam Alaíde Costa -Os artistas Amaro Freitas e Zé Manoel fazem uma homenagem ao clássico disco Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges. O show terá a participação de Alaíde Costa, que participou originalmente do álbum. Com Amaro no piano e Manoel na voz, eles apresentarão uma nova roupagem de canções como Tudo que Você Podia Ser, O Trem Azul e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Quando: 23/05, quinta, 21h30. Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. Quanto: R$ 100/R$ 180.

SOS RS - Cachorro Grande convida Samuel Rosa e Lucas Silveira -Outro evento em prol do Rio Grande do Sul ocorre no Cine Joia na sexta. No dia, a banda Cachorro Grande faz uma apresentação com a presença de Samuel Rosa, do Skank, e Lucas Silveira, do Fresno. Toda a arrecadação dos ingressos e das doações será revertida para as ONGs Vvolunteer e SOS Música POA. Quando: 24/05, sexta, 22h. Onde: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade. Quanto: R$ 30/R$ 100.

Somos Rock Festival -Mais uma edição do Somos Rock Festival, que traz grandes nomes do rock nacional e internacional dos anos 1980, 1990 e 2000, chega a São Paulo. Na programação deste ano, está Ira, Humberto Gessinger, Paulo Ricardo, Frejat, Raimundos, Blitz, Biquini, Detonautas, Di Ferrero e Ultraje a Rigor. Quando: 25/05, sábado, 11h. Onde: Arena Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana. Quanto: R$ 160/R$ 320.

Nômade Festival -O Nômade Festival chega à quarta edição com grandes nomes da música no Parque Villa-Lobos. No line-up, estão artistas como Nando Reis, Arnaldo Antunes, Alceu Valença, Pabllo Vittar, Maria Rita, Marina Sena e Baco Exu do Bluesi. Quando: 25/05, sábado, 12h; 26/05, domingo, 12h. Onde: Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa. Quanto: R$ 150/R$ 351,90.

Luísa Sonza- A cantora Luísa Sonza leva a turnê do seu último álbum, Escândalo Íntimo, para o Espaço Unimed neste final de semana. A artista havia programado uma apresentação na sexta e, pouco depois, anunciou uma data extra no sábado. O show deve contar com faixas do último disco, como Luísa Manequim, A Dona Aranha e Chico, além de outros sucessos da carreira, como Modo Turbo e Anaconda. Quando: 24/05, sexta, 23h; 25/05, sábado, 23h. Onde: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 220/R$ 380.

Andrea Bocelli- O renomado tenor italiano volta ao Brasil para duas apresentações em comemoração aos seus 30 anos de carreira. Os shows contarão com inúmeros convidados, incluindo a cantora Sandy e o filho do artista, Matteo Bocelli, que se apresentará pela primeira vez no País. Como regente, o tenor convidou seu amigo Carlo Bernini. A última turnê que Bocelli realizou no Brasil ocorreu em 2018. Quando: 25/05, sábado, 19h; 26/05, domingo, 21h. Onde: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Quanto: R$ 2.062,50/R$ 3.795.

Festival Feminino -A Vila Itororó recebe a 4ª edição do Festival Feminino. Neste ano, o foco é o protagonismo de mulheres na música instrumental. Dentre os nomes que farão apresentações, estão Alessandra Leão e Flaira Ferro. Haverá uma performance poética da cantora Assucena, autora do manifesto de 2024 do festival. Além disso, o evento também conta com intervenções poéticas e uma feira criativa. Quando: 25/05, sábado, 12h; 26/05, domingo, 12h. Onde: Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista. Quanto: Grátis.

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto -O cantor Carlinhos Brown se une à Orquestra Ouro Preto para uma apresentação gratuita na Avenida Paulista no domingo. O concerto promete unir o berimbau e a percussão com violinos e violoncelos para explorar a obra de Brown. Dentre as músicas tocadas, estão sucessos dos Tribalistas, como Amor I Love You e Já Sei Namorar, além de músicas da carreira solo do artista, como Maria de Verdade e A Namorada. Quando: 26/05, domingo, 13h. Onde: Avenida Paulista (em frente ao Shopping Cidade São Paulo). Quanto: Grátis.

Teatro

As Aves da Noite - Uma versão contemporânea de As Aves da Noite, peça da escritora Hilda Hilst, chega ao Teatro Cacilda Becker. A trama se passa em um campo de concentração em Auschwitz e parte da história real do padre Maximilian Kolbe, que se apresentou voluntariamente para ocupar o lugar de um judeu no "porão da fome". A direção é de Hugo Coelho. O cenário, concebido pelo diretor, traz gaiolas para traduzir o cárcere. No elenco, estão nomes como Marco Antônio Pâmio, Marat Descartes, Regina Maria Remencius, Rafael Losso e Walter Breda. Após a temporada no Cacilda Becker, a peça ainda segue para o Teatro Arthur Azevedo, no Alto da Mooca, e pelo Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro. Quando: De 24/05 a 2/06. Onde: Teatro Cacilda Becker - Rua Tito, 295, Lapa. Sextas e sábados, 21h; domingos, 19h. Quanto: Grátis.

Em Busca de Judith - A Casa Museu Ema Klabin traz o solo teatral Em Busca de Judith, interpretado por Jéssica Barbosa, no mês da Luta Antimanicomial. A peça explora a história de Judith Alves Macedo, avó materna da atriz, que, nos anos 1940, foi afastada dos filhos e internada em um hospital psiquiátrico na Bahia. Até os 32 anos, Jéssica acreditava que Judith havia morrido em um acidente de carro e resolveu desvendar a história ao ouvir um relato familiar. A direção é de Pedro Sá Moraes. Quando: 25/05, sábado, 17h. Onde: Casa Museu Ema Klabin - Rua Portugal, 43, Jardim Europa. Quanto: Grátis.

Depois do ensaio, Nora, Persona - Três peças em uma regem Depois do ensaio, Nora, Persona. O espetáculo, baseado em textos do cineasta Ingmar Bergman e do dramaturgo Henrik Ibsen, exploram temas como o abandono, a inveja, o teatro e o cinema. Há também discussões sobre a mobilidade social na dinâmica interracial. A dramaturgia e a direção é de José Fernando Peixoto de Azevedo. No elenco, nomes como Daniel Tonsig, Castilho, Ellen Regina e Thainá Muniz. Quando: De 24/05 a 23/06. Quintas, sextas e sábados, 19h; domingos e feriados, 17h. Onde: Sesc Avenida Paulista - Av. Paulista, 119, Bela Vista. Quanto: R$ 50.

Dança

Instar e Passion - A Cisne Negro Cia de Dança, uma das principais do País, apresenta dois espetáculos no Teatro Anchieta do Sesc Consolação: Instar e Passion. As coreografias serão apresentadas em sequência. Instar, do coreógrafo israelense Elie Lazar, explora o estilo de dança neoclássico. Passion, da coreógrafa dinamarquesa Edith Buttingsrud Pedersen, é inspirada na obra A paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Quando: 24/05, sábado, 20h; 25/05, domingo, 18h. Onde: Teatro Anchieta (Sesc Consolação) - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Quanto: R$ 50.

Exposição

Pegadas do Pequeno Príncipe - O Pequeno Príncipe, querido personagem de Antoine de Saint-Exupéry, ganha uma exposição imersiva neste final de semana em São Paulo. A mostra Pegadas do Pequeno Príncipe já havia feito uma passagem no ano passado no Rio de Janeiro em comemoração aos 80 anos do livro. Serão mais de 10 ambientes com propostas interativas e tecnologia, cenografia e espaços 'instagramáveis'. Quando: De 23/05 a 30/06. Onde: Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Quanto: R$ 50/R$ 60.

Línguas africanas que fazem o Brasil - O Museu da Língua Portuguesa recebe a mostra Línguas africanas que fazem o Brasil. Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, a exposição destaca a influência das línguas iorubá, eve-fom e do grupo bantu no português do Brasil e na música, nas festas, na arquitetura e nos rituais religiosos do País. Logo no início, o público terá contato com diversas palavras oriundas de línguas africanas faladas por pessoas que residem no território da Estação da Luz. Artes visuais, videoinstalações e músicas também dão o tom da exposição. Quando: De 24/05 a jan/2025. Onde: Museu da Língua Portuguesa - Praça da Língua, s/nº, Luz. Quanto: R$ 24.

Casacor - A edição deste ano da Casacor teve início na última terça, 21, no Conjunto Nacional. A exposição vai até julho. Ao todo, são 68 ambientes com projetos de artistas como Denilson Baniwa, Ale Salles e Henrique Oliveira. Também há opções gastronômicas, como o café da Isabela Akkari. Quando: De 21/05 a 28/07. Onde: Conjunto Nacional - Avenida Paulista, 2073, Bela Vista. Quanto: R$ 111.

Cinema

Léa Garcia - 90 anos - O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP) promove a mostra Léa Garcia - 90 anos, em homenagem a uma das figuras mais importantes do cinema nacional. Ao todo, serão exibidos 15 filmes protagonizados pela atriz, incluindo Orfeu Negro, pelo qual Léa foi indicada à categoria de Melhor Interpretação Feminina no Festival de Cannes. Também haverá três sessões comentadas: de As Filhas do Vento, com o realizador Joel Zito Araújo, de Compasso de Espera, com a pesquisadora Mariana Queen Nwabasili, e de Ladrões de Cinema, com o professor e cineasta Juliano Gomes. A curadoria é de Leonardo Amaral e Ewerton Belico. Quando: De 25/05 a 23/06. Onde: CCBB SP - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quanto: Grátis.

Literatura

Boca do Céu - Encontro Internacional de Contadores de Histórias - Ao longo desta semana, ocorre o encontro bienal de contadores de histórias Boca do Céu. Nesta edição, o evento traz "Aproximações do Encantamento" como tema e convidados de nove países. O projeto nasceu para celebrar as tradições orais brasileiras. Além das narrações, o Boca do Céu também possui oficinas e conversas na programação, dividida entre a Cinemateca Brasileira, o Sesc Vila Mariana e a Biblioteca Municipal Viriato Corrêa. A curadoria é da professora Regina Machado. Quando: De 20/05 a 26/05. Onde: Cinemateca Brasileira - Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino; Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana; Biblioteca Municipal Viriato Corrêa - R. Sena Madureira, 298, Vila Mariana. Quanto: Grátis.

Banca de Quadrinistas - O Itaú Cultural leva uma nova edição da Banca de Quadrinistas, que reúne artistas para exposição e venda de trabalhos, ao recém-inaugurado Bulevar do Rádio. O espaço, uma espécie de "minipraça" entre o Sesc da Avenida Paulista e o Itaú Cultural, foi aberto no início de maio. A Banca de Quadrinistas vai ocorrer sempre no último domingo do mês e, neste final de semana, traz Ju Loyola, Manu Maltez, Marcelo Saravá, Marília Marz, Mário César e Talessak. Para os próximos encontros, a instituição abre uma seleção para escolher os participantes. Quando: 26/05, domingo, 11h às 16h. Onde: Bulevar do Rádio - Rua Leôncio de Carvalho, s/n, Paraíso. Quanto: Grátis.