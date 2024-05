'Lutando com muita força', diz Zé Vaqueiro após filho voltar para UTI

Zé Vaqueiro usou suas redes sociais para atualizar o estado de saúde de seu filho caçula, Arthur. O menino, de nove meses, que havia saído da UTI na última quinta-feira, 16, precisou voltar para o hospital na sexta-feira, 17, por conta de uma parada cardíaca.

Enquanto respondia perguntas de alguns fãs, o cantor falou como está o caso do herdeiro. "Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força", disse ele, que seguiu agradecendo pelo apoio dos fãs nesse momento. "Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração. Obrigado".

Em um outro post, ele ainda falou que está seguindo em frente e realizando seus shows em prol da família: "Deus tem me dado força todos os dias não só para os shows, mas para tudo", concluiu.

O filho caçula de Zé Vaqueiro voltou para a UTI apenas um dia após receber alta, por conta de uma parada cardíaca, causada pela complicação da síndrome de Patau. A condição, também chamada de trissomia 13, faz com que uma cópia adicional do cromossomo 13 apareça em todas ou na maioria das células da pessoa. Por conta disso, muitas vezes o crescimento do feto é afetado, o que faz o bebê nascer com baixo peso, além de levar a complicações cardíacas congênitas e apresentar malformação craniofaciais e microcefalia.