Cozinha, camas e suíte com chuveiro: veja como é o ônibus superequipado de Brunna e Ludmilla

Brunna Gonçalves e Ludmilla saíram do Rio de Janeiro, onde moram, rumo a São Paulo em um ônibus superequipado, sempre usado pelo casal. Durante a viagem, a dançarina decidiu usar suas redes sociais para fazer um mini tour pelo local e exibir todo o luxo do veículo para seus seguidores.

Em um vídeo publicado nos Stories, a ex-BBB mostrou com detalhes o interior do ônibus, que conta com uma cozinha equipada, uma sala de estar, algumas camas para transportar a equipe da artista e até uma suíte privativa, para que o casal possa dormir bem."Vamos pra São Paulo de ônibus. Aqui tem uma sala, cozinha, geladeira, pia, salinha de estar, dormitórios com beliches e aqui a suíte. Aqui é o chuveiro, tem o lavabo e nossa cama. Muito confortável esse ônibus!", disse ela enquanto mostrava o veículo.