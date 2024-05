Bastante contagioso, revela Luana Piovani sobre diagnóstico da filha

Luana Piovani falou nas redes sociais sobre uma doença que sua filha Liz, de 7 anos, teve na última semana. Em publicações feitas na segunda-feira, 20, ela contou que a menina foi diagnosticada com uma infecção e teve erupção cutânea. Segundo a atriz, a condição é "bastante" contagiosa.

"Vim dividir com vocês porque pode acontecer com vocês", começou a atriz. Segundo ela, a filha estava na escola e ficou com as bochechas vermelhas e inchadas, com suspeita de uma condição causada pelo "parvovírus". A doença vem afetando crianças, sobretudo em Portugal, onde Luana mora. Após consultar uma médica, ela conseguiu amenizar a reação alérgica de Liz.

"Enquanto houver sintomas, ela não vai na escola. Não tem muito para se fazer, mas tem que tomar cuidado, porque se der nos adultos de imunidade baixa, pode dar alteração no sangue", explicou.

Segundo ela, a filha já está melhor e sem sintomas. "Tá tudo resolvido, ‘Lizoquinha’ tá 100%", completou.