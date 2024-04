Anitta lança novo álbum 'Funk Generation': 'Marca minha trajetória como pessoa e artista'

A cantora Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira, 26, seu novo álbum Funk Generation em uma produção de 15 faixas que dá continuidade a base de sua carreira que nasceu nos bailes do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Anitta disse estar feliz de ver o funk como fonte de inspiração no Brasil e no mundo.

"Esse projeto traz nuances desse gênero musical 100% brasileiro e marca minha trajetória como pessoa e artista", escreveu em inglês. "O funk faz parte da cultura dos moradores das favelas brasileiras, de onde venho. Já foi julgado como sem valor e até associado ao crime organizado. Um reflexo do preconceito de classe e do racismo que assombram nossa sociedade", completou.

O álbum conta com faixas em inglês, em espanhol e português, algumas já conhecidas e estouradas, como Joga pra lua, em parceria com Dennis e Pedro Sampaio, e Funk Rave e algumas que eram novidades muito aguardadas, como a sua parceria com o cantor britânico Sam Smith na faixa Ahi.