Osesp celebra 70 anos com o Grupo Corpo na Sala São Paulo

A comemoração dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) reunirá duas grandes referências da cultura brasileira com o encontro da orquestra com o Grupo Corpo em apresentações na Sala São Paulo.

O programa começa com um excerto da peça Dança Sinfônica, de 2015 e, Estancia, de Alberto Ginastera, que estreou ano passado em Los Angeles, a partir de uma encomenda de Gustavo Dudamel. A regência da Osesp está a cargo do argentino Dante Anzolini.

Dança Sinfônica estreou na temporada de 2015, a que comemorou a passagem dos 40 anos de existência do Grupo Corpo, quando o diretor artístico Paulo Pederneiras propôs uma celebração da memória da companhia. A encomenda da trilha foi feita a Marco Antônio Guimarães - cinco vezes colaborador do Corpo na criação de balés históricos como 21 e Bach -, e o resultado pinçava e trançava trechos memoráveis de trabalhos anteriores. Sobre essa teia, Rodrigo Pederneiras recombinou e recriou seu vocabulário coreográfico aclamado mundo afora.

Em Estancia, o público acompanha a chegada de um rapaz ao campo da cidade; ele se apaixona por uma jovem local e tem de se provar merecedor de seu amor.

Os ingressos estão esgotados, mas um novo lote foi prometido para esta quarta-feira, 24.