De beijos forçados a insulto em outro idioma: atores revelam situações constrangedoras em audições

Divulgando seu mais novo filme, Uma Ideia de Você, a atriz Anne Hathaway relembrou, em entrevista para a V Magazine, as antigas práticas de audição em Hollywood, que frequentemente colocavam os atores em situações desconfortáveis.

Anne, que também é produtora do filme, discutiu como a indústria mudou desde que ela começou a atuar, destacando uma prática anterior onde lhe era pedido para beijar dez atores como teste de química. "Isso realmente aconteceu comigo", disse. "Era considerado normal pedir que um ator beijasse outros atores para testar a química, o que na verdade é a pior maneira de fazer isso."

Essa experiência não é isolada dentro da indústria. Outros atores também têm compartilhado histórias sobre os desafios enfrentados durante as audições. Confira a seguir:

Lucy Hale

Em uma revelação à Us Magazine, Lucy Hale falou sobre a experiência desconfortável que teve ao fazer teste para o filme Cinquenta Tons de Cinza. A atriz, conhecida pelo papel em Pretty Little Liars, descreveu a seleção de elenco como intensamente sexual e embaraçosa.

"Essa audição foi tão desconfortável!" disse Hale. "É exatamente o que você imaginaria: um grande monólogo, mas muito, muito sexual. Havia algumas coisas que eu estava tão envergonhada de ler em voz alta, mas é uma daquelas situações em que você tem que se comprometer totalmente ou vai acabar fazendo papel de boba."

Jennifer Garner

Em uma entrevista no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jennifer Garner explicou que preferia usar um único traje durante os testes para um papel específico.

Após avançar para a quarta rodada do processo, a atriz descobriu que a escolha de vestuário a fez se destacar, mas de forma negativa. "Queremos trazer a Jennifer de volta, mas ela tem outras roupas?", lembrou-se de o agente de elenco perguntar à sua equipe.

Jake Gyllenhaal

Em uma entrevista ao programa de Jimmy Fallon, Jake Gyllenhaal revelou uma experiência desconcertante durante uma audição, onde a ausência de diálogo claro o deixou incerto sobre como proceder. O ator explicou que havia muitas direções de cena, mas nenhum diálogo definido.

"Não tínhamos realmente nenhuma fala para interpretar. Era apenas algo como encontrar o anel, você deveria abrir a coisa, e lá estava o anel", explicou Gyllenhaal. "Eu lembro que não consegui entender muito bem, porque não havia falas. Então, eu simplesmente fui lá, abri e perguntei, 'Isso está bom?'". O diretor expressou sua insatisfação com a audição, chegando ao ponto de sugerir que o ator "demitisse" seus agentes.

Meryl Streep

Durante uma entrevista no The Graham Norton Show, Meryl Streep compartilhou uma experiência marcante de sua carreira. Ao recordar a audição para o filme King Kong, de 1975, a atriz revelou ter enfrentado uma situação desconfortável.

Encorajada pelo filho do produtor Dino De Laurentiis a fazer o teste, Meryl, então com 26 anos e ainda não consolidada no cinema, ouviu o diretor expressar, em italiano, um insulto cruel sobre sua aparência: "Por que você me trouxe essa coisa feia?". O comentário foi descrito por ela como "um momento muito marcante para uma jovem."

Dakota Johnson

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz Dakota Johnson também compartilhou uma experiência constrangedora durante um teste. Dakota relatou: "Eu tive uma audição e me envolvi muito na cena, foi muito dramático, acabei tirando minha camisa, mas não era necessário."

Após o episódio, ela continuou: "Depois, eles disseram: 'Uh, isso foi ótimo. Foi realmente bom', e eu disse 'Obrigada', tive que pegar minha camisa do chão, ainda falar com eles e colocá-la de volta. Foi inadequado. E também ainda é embaraçoso, e estou mais envergonhada por ter contado essa história."

Millie Bobby Brown

Em uma entrevista à revista Allure, Millie Bobby Brown compartilhou uma memória marcante de sua infância, aos 10 anos, quando foi rejeitada por um diretor de elenco por ser considerada "muito madura."

Antes de alcançar o sucesso como Eleven em Stranger Things, da Netflix, Millie revelou como a rejeição a fez duvidar de si mesma. "Eu sempre soube que era madura e não conseguia mudar isso", disse.

