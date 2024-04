Vincent Martella curte o Brasil: tem cerveja no boteco, foto com vira-lata caramelo e mais

O ator Vincent Martella, intérprete do Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', está no Brasil. Ele veio ao País para uma entrevista ao 'The Noite' na quarta-feira, 17, e também participou de um comercial para a marca Burger King.

Martella viralizou recentemente após conquistar os fãs brasileiros com uma camiseta em português e ganhou mais de seis milhões de seguidores em seu Instagram. Ele também compareceu em entrevista para o Ei Nerd, com Breno Jordan, e tirou fotos curtindo em um bar com o apresentador.

Confira o rolê de Vincent Martella no Brasil