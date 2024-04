Spice Girls dançam e cantam juntas na festa de 50 anos de Victoria Beckham

As Spice Girls se reuniram no sábado, dia 20, para a festa de aniversário de 50 anos de Victoria Beckham, uma das ex-integrantes do grupo, em uma postagem no Instagram da aniversariante. Victoria, que na verdade faz aniversário no dia 17 de abril, celebrou a ocasião com uma festa para os amigos e a família.

O quinteto dublou a própria música, Stop, e foi filmado por David Beckham, marido de Victoria. Na legenda, a aniversariante escreveu: "Melhor noite de todas! Feliz aniversário para mim! Amo muito todos vocês!". Ela também agradeceu pelo reencontro em outra postagem: "O melhor presente é estar reunida [com vocês]! Obrigada a todos os meus amigos e família por celebrarem comigo", concluiu.

Em uma página oficial das Spice Girls, o grupo, que celebrou seus 30 anos de carreira recentemente, revelou um trecho da audição que veio a formar a girlband, com Mel B, Mel C, Geri, Emma e Victoria. "Hoje marca o 30º aniversário das primeiras audições das Spice Girls! O que começou em 1994 se transformou em uma jornada incrível, muito além de tudo que poderíamos ter imaginado. Agradecemos aos nossos fãs pelo apoio desde o primeiro dia", lia-se na legenda da postagem, feita em 4 de março.