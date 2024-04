Show de Alok em Brasília tem Nando Reis e músicos indígenas em megaestrutura

Alok reuniu milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios no último sábado, 20, para um mega show no aniversário da cidade de Brasília. O produtor voltou a se apresentar em um palco de pirâmide, dessa vez de 25 metros de altura, e contou com efeitos visuais, drones e fogos de artifício. A estrutura era similar à utilizada pelo DJ em Copacabana.

O cantor Nando Reis foi um dos convidados e cantou Segundo Sol sob uma base remixada. Além dele, o rapper Hungria Hip Hop e os artistas Naldinho dos Teclados, Pedrinha Moraes e Zeeba também estavam entre as participações especiais.

Após lançar o álbum O Futuro É Ancestral na última sexta-feira, 19, o DJ também dedicou uma parte do seu show ao disco - e reuniu, no palco, representantes de povos indígenas de oito etnias.

"Antes do Brasil da coroa, existiu o Brasil do cocar", diz a deputada federal Célia Xakriabá em um áudio reproduzido pelo DJ.