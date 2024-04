Cantora Joanna afirma que Wilma Petrillo a afastou de Gal Costa: 'uma blindagem muito grande'

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, a cantora Joanna afirmou que a empresária Wilma Petrillo a afastou de Gal Costa (1945-2022). De acordo com Joanna, ela e Gal foram amigas muito próximas nos anos 1970 e 1980. "Nos chamávamos de 'comadi'. Eu tinha cachorro...[Gal também]. Tínhamos uma relação de amizade muito antiga", disse Joanna.

Sem citar o nome de Wilma, que atualmente pede na Justiça o reconhecimento de uma união estável com Gal, Joanna afirmou: "Logo quando ela começou com essa pessoa como empresária, a coisa começou a ficar muito difícil entre todas nós que nos dávamos e tínhamos uma amizade muito grande com Gal".

Joanna disse ainda que Gal era uma pessoa "muito dócil" e "encantadora". "Começamos a ter uma dificuldade de relacionamento por conta dessa blindagem [supostamente exercida por Wilma]. Uma blindagem muito grande em relação a todos os amigos que cercavam Gal", continuou a cantora.