'Preso ou morto': Babu fala sobre acusação de assédio contra Juninho no BBB 24; veja

O ator Babu Santana, que participou do Big Brother Brasil 20, tomou café ao lado de Ana Maria Braga durante o programa matinal Mais Você, desta terça-feira, 16, e viralizou nas redes sociais após comentar a acusação de assédio feita contra Juninho no reality show deste ano.

Quando ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, o motoboy foi acusado de assediar outra participante do BBB 24 durante discussão com Alane e Beatriz. "Eu me lembro de uma situação do Juninho, que se não fosse o Big Brother, com milhares de câmeras ali, o Juninho hoje poderia estar preso por uma acusação que fizeram a ele", afirmou Babu.

O ator justificou sua fala explicando que o ex-BBB possivelmente seria alvo de racismo. "Um homem preto na nossa sociedade que sofre uma acusação que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, estava preso ou morto. Entende? Então, nem vem me pedir mais aula não".

Em seu X (antigo Twitter), Juninho agradeceu Babu pela declaração. "Pois é. Essa é a verdade que muitos aqui fingem que não existe. Só nós sabemos. Obrigado, Babu". Veja aqui

Nas redes sociais, internautas elogiaram a atitude do ator. "Alane, aprenda que acusações como fez para Juninho e Yasmin podem destruir a vida das pessoas", disse um. "Só Babu mesmo teria relevância para fazer algo assim em um programa da TV aberta", elogiou outro.