Camila Pitanga comemora alta hospitalar de sua mãe: 'mama já está em casa'

A atriz Camila Pitanga usou suas redes sociais para comemorar a alta hospitalar de sua mãe, Vera Manhães, de 74 anos. A notícia foi dada pela atriz na segunda-feira, 15, mas o motivo da internação não foi revelado.

"Obrigada, equipe! Ainda faltam muitos rostos aqui, viu? Entre enfermeiras, responsáveis pela limpeza do quarto e banheiro. Ah, sem falar da equipe do CTI. Minha mais profunda gratidão", escreveu Camila em um story no Instagram.

"Mama já está em casa", completou.

Camila é filha de Vera com Antonio Pitanga, ambos atores. Com passagem por novelas da Globo, Manhães foi parte do elenco de produções como Marrom Glacê (1979) e Roque Santeiro (1985). No entanto, ela se afastou da vida artística ainda na década de 80 e enfrentou problemas de saúde mental. Hoje, Vera mora em uma casa que foi presente de Camila.