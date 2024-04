Escritora Roseana Murray faz 1ª publicação após ser atacada por pitbulls

A escritora e poeta Roseana Murray, 73, se pronunciou pela primeira vez após sofrer um ataque de três cães da raça pitbull.

O que aconteceu

A autora compartilhou uma imagem de parte da equipe médica que a atende no Hospital Estadual Albert Torres (HEAT) e agradeceu. "Elas fazem um trabalho de aranhas douradas sobre minha pele. Estou bem", escreveu. Ela perdeu o braço direito no ataque, que aconteceu em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro, em 5 de abril.