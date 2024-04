Camila Moura revela que sofreu invasão de hackers em redes sociais e no celular

Camila Moura usou seu Instagram na quinta-feira, 11, para revelar aos seguidores que sofreu uma invasão de hackers em suas redes sociais e celular. A ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda do Big Brother Brasil 24, contou que se ausentou da internet para poder se recuperar do ciberataque.

"Fui hackeada em tudo, meus e-mails, meu WhatsApp, perdi o número, meu celular foi invadido, minhas redes sociais todas, meu Facebook, tudo meu foi hackeado", explicou.

Ela ainda disse que precisou bloquear seus cartões e contas em bancos para evitar que os invasores tivessem acesso ao seu dinheiro. "Ainda estou resolvendo um monte de coisa relacionada a isso. Foi uma invasão completa", alegou.

Camila ainda riu de sua situação, mencionando as turbulências que vem passando nos últimos tempos, desde que Buda entrou no BBB 24. "O roteirista da minha vida dá gargalhada, quando acho que não pode piorar, ele mostra que pode. Quando acho que não pode melhorar, ele mostra que pode também e me surpreende".

A professora decidiu se divorciar do ex-marido enquanto ele ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, após a intimidade entre o capoeirista e Pitel aumentar.