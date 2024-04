'Todo Mundo Odeia o Chris': brasileiros fazem mutirão em Instagram de ator

Vincent Martella, ator que fez o papel de Greg em "Todo Mundo Odeia o Chris", passou a marca de 1,6 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira (4) depois de viralizar com uma postagem utilizando uma camiseta com os dizeres: "Eu sou famoso no Brasil". Fãs da série realizam mutirão para seguir o ator nas redes sociais.

O mutirão tem o objetivo de fazer com que Vincent ultrapasse o número de seguidores de Tyler James Williams, que faz o protagonista na série de comédia.

Tyler frequentemente se queixa dos fãs brasileiros que comentam referências da série em suas postagens. Ele também alfinetou os brasileiros em uma propaganda para uma rede de fast food. O intérprete de Chris tem 2,3 milhões de seguidores atualmente, enquanto Vincent possui 1,6 milhões.