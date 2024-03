'Big Brother' inglês confirma tio de Kate Middleton

Gary Goldsmith, tio da princesa de Gales, Kate Middleton, foi confirmado como um dos participantes na nova temporada do Big Brother inglês com celebridades, o Celebrity Big Brother UK. O elenco oficial da 23ª temporada da versão do reality foi revelado na noite desta segunda-feira, dia 4.

Em seu vídeo de apresentação, o brother aparece dançando e revela algumas curiosidades sobre sua vida e até mesmo revela como conheceu Príncipe William. "Kate estava cozinhando um dia, e William apareceu e me perguntou: 'Olá, gostaria de tomar uma xícara de chá?' Assim, super normal", relembra.

Goldsmith também se descreve como uma pessoa muito difícil de se conviver. "Meu hobby favorito é acabar com as pessoas. Eu sou um enigma repleto de travessuras e perigoso. Isso ajuda a explicar porque tenho quatro ex-mulheres".

O brother não foi confinado sozinho. Gary está com outros 11 participantes disputando o título de campeão do programa, uma lista que inclui personalidades como Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne e jurada do reality show The X Factor, Linda Robson, a atriz de The Likely Lads, e o músico e empresário Louis Walsh.

Diferente da versão brasileira, o Celebrity Big Brother UK tem uma duração mais curta. Este ano, é previsto que os participantes fiquem confinados por até 19 dias. Além disso, não existem "pipocas" na edição. Isto é, apenas celebridades competem pelo título de campeão do programa.

Cada participante recebe um cachê específico ao ingressar no reality, e o vencedor é premiado com um valor em dinheiro a ser doado a uma instituição de caridade de sua escolha.