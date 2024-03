Livros de Harry Potter vão virar série que vai se aprofundar em cada volume

A indústria do entretenimento está prestes a testemunhar o renascimento de uma de suas franquias mais queridas com o anúncio de uma nova série do bruxo Harry Potter, programada para estrear em 2026 na plataforma Max. O projeto, feito em colaboração direta com J.K. Rowling, promete oferecer uma nova perspectiva sobre as histórias e personagens icônicos.

Com uma abordagem que se desvia da estrutura tradicional de adaptação, a ideia é não se limitar a seguir os livros individualmente por temporada, e desenvolver o enredo ao longo de dez anos. Essa decisão sugere uma exploração mais rica e detalhada de cada aspecto do universo Harry Potter, trazendo novas histórias à vida.

A equipe criativa do seriado inclui nomes notáveis do cenário da TV e do cinema, garantindo que seja mantida a qualidade narrativa e visual.

Interpretações

Diferentemente do que se poderia esperar, a série fará uma clara distinção ao não incorporar elementos de Animais Fantásticos. Comprometida com uma adaptação autêntica, a atração vai aprofundar-se em cada livro, trazendo à tela os aspectos mais queridos pelos fãs, além de oferecer novas interpretações de eventos e personagens familiares.

Ao prometer um mergulho profundo no mundo mágico, o projeto abre espaço para ampliar narrativas, desenvolver com maior profundidade personagens que antes ficaram em segundo plano e introduzir novas aventuras. Isso representa uma oportunidade única de explorar a fundo a vida em Hogwarts, oferecendo uma experiência renovada e ainda mais envolvente.

Outro destaque é a formação da equipe criativa composta só por profissionais com experiência no entretenimento. Entre os integrantes está Francesca Gardiner, conhecida por seu trabalho em Succession. A série conta ainda com Martha Hillier, que contribuiu para O Último Reino, oferecendo experiência em adaptações literárias; Kathleen Jordan, criadora de Caçadoras de Recompensas, que insere um toque de humor e drama; Tom Moran, por seu envolvimento em A Hora do Diabo, trazendo elementos de suspense e mistério; e Michael Lesslie, conhecido por Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.

O processo de escolha dos atores busca identificar talentos emergentes e estabelecidos que possam trazer uma nova dimensão aos papéis clássicos, ao mesmo tempo que preservam as características fundamentais que conquistaram fãs pelo mundo.

Segundo informações da People, não é esperado que o elenco original da saga cinematográfica faça participações especiais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.