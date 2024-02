Morre, aos 31 anos, Cat Janice, que viralizou com música para garantir futuro do filho

A cantora Cat Janice, que viralizou em fevereiro com música feita para o filho, morreu aos 33 anos, nesta quarta-feira, 28. A notícia foi confirmada no Instagram da cantora.

Ela batalhava contra um câncer terminal desde julho do ano passado. "Na manhã de hoje, na casa onde passou sua infância e rodeada pelo amor de sua família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial", lia-se na postagem.

"Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa em paz, por saber que continuará a sustentar seu filho através de sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês", diz a nota.

História

Cat Janice enfrentou um câncer terminal e transformou sua luta em uma mensagem de esperança e amor. Para assegurar um futuro para seu filho de sete anos, Catherine compôs uma música e registrou os direitos autorais em nome do menino. A canção rapidamente se tornou um fenômeno viral nas redes sociais.

A música, intitulada Dance You Outta My Head, foi compartilhada primeiro no TikTok, onde Catherine aparece em uma cama de hospital, expressando o seu último desejo: "Acho que estou sendo chamada para casa. Minha última alegria seria se você pré-salvasse minha música Dance You Outta My Head em minha bio e a transmitisse, pois todos os lucros vão diretamente para meu menino de 7 anos que estou deixando para trás".

O apelo sincero de Catherine não passou despercebido. Enquanto ela era transferida para os cuidados paliativos em sua casa de infância, o vídeo se espalhou pelo TikTok, com mais de 400 mil vídeos, e pelo Instagram Reels, com mais de 50 mil vídeos, tornou-se um hino de superação e afeto. Links para as plataforma têm atraído uma multidão de internautas que, tocados pela história, participaram da campanha dançando pela causa.