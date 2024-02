Mc Daniel vai estrear no cinema ao lado de Vanessa Giácomo e quer escrever livro

Após desfilar na Semana de Moda de Milão, MC Daniel vai estrear nos cinemas em filme escrito por Vanessa Giácomo e Gabriela Dioguardi.

De acordo com o Gshow, o projeto está em fase inicial, sem elenco e diretores definidos. Além de escrever o roteiro do filme, Vanessa também irá atuar ao lado do cantor.

"Não posso falar muito ainda, mas o personagem foi pensado para ele fazer desde o início", disse sobre MC Daniel.

O artista, que acumula milhares de ouvintes pelo país, também revelou ao veículo que planeja lançar mais álbuns em breve. Além disso, Daniel pretende escrever um livro e um documentário sobre a sua vida.

"Quero crescer meu trabalho como um todo, explorando o máximo de áreas possível entre atuação, empresariamento, minhas marcas, minha produtora, no meu livro e em tudo que puder", revelou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais