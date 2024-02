Ator de 'Renascer' conquistou papel após entregar comida na Globo

"Ela me botou em um canto da parede, tirou uma foto minha e disse: 'A gente vai conversando'. Os dias foram passando, quando o Matheus Lelis (produtor de elenco) me ligou. Fui correndo pra casa e li que era o convite para fazer o teste de Renascer", contou Duboc.

Já Marcella explicou que, depois disso, o jovem mandou uma audição em vídeo e foi cadastrado no banco de atores da TV Globo. "Apresentamos para a direção artística. O Gustavo (Fernandez) amou o teste dele e aprovou o José para o personagem Du. No dia que a gente foi dar a notícia para ele foi uma comoção geral no restaurante, as pessoas que trabalham com ele se emocionaram muito porque não esperavam", disse ao portal.

Duboc ainda contou que não tinha intenção de ser ator e que nunca tinha feito teatro, mas que agora vai seguir na carreira. "Já estou com uma agenciadora, fazendo cursos, possíveis testes... Então, já mirei nessa carreira. Vou seguir isso", disse.