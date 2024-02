'Me traumatizei', diz Luana Piovani sobre trajetória na Rede Globo

Luana Piovani falou pela primeira vez sobre a sua trajetória na Rede Globo. A atriz estreou na emissora aos 16 anos, na minissérie Sex Appeal. Cinco anos depois, ela revelou que foi assediada por um diretor da Globo.

"Com 16 anos, virei protagonista da Globo, na minissérie Sex Appeal, me traumatizei, mandei todo mundo ir à merd*, inclusive, a Globo", disse em participação no podcast PodDelas na última quinta-feira, 22.

Ao revelar que foi assediada, Luana explicou que um diretor da emissora pediu para ela sentar no colo dele, mas ela não sentou. Na época, a atriz tinha 21 anos e ele, 80. Ela ainda disse que acredita que foi retirada do elenco da novela Anjo Mau por esse motivo.

"Uma hora, papo vai, papo vem, o Manga fez assim para mim: 'vem aqui, senta aqui'", explicou . O diretor citado por ela é Carlos Manga, que faleceu em 2015.

Luana também ressaltou que não era bem tratada na Rede Globo. "Falei [para a direção da emissora]: 'quero voltar a morar na minha casa, ser bem tratada, ganhar bem e viajar o mundo [...] Sei que o pessoal está apaixonado, só pensa nisso, inclusive não sei até agora por que o povo fica todo mundo aqui babando na porta dessa empresa, mas não é isso que eu quero'", disse.

O Estadão procurou a emissora para um pronunciamento, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Após a declaração, a atriz ainda falou sobre a importância da terapia em sua vida, revelando que sempre acreditou em sua intuição.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais