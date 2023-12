Maior banda brasileira de metal, Sepultura anuncia o fim após 40 anos

O grupo teve diferentes membros, mas sua formação principal (considerada "clássica") teve a inclusão do guitarrista Andreas Kisser e durou cerca de dez anos. Em dezembro de 1996, após "Roots", Max Cavalera abandonou a banda. Seu irmão, Iggor, seguiu no grupo até 2006.

Atualmente, o vocal é feito pelo americano Derrick Green e a bateria fica com Eloy Casagrande. Notoriamente, os irmãos Cavalera tomaram grande distância da banda desde que saíram. Em 2016, um documentário biográfico chamado "Sepultura Endurance" foi lançado usando depoimentos de membros de bandas célebres, como Metallica e Motörhead; no entanto, os Cavalera se recusaram a participar.

O Sepultura tem uma influência mundial considerável. Grupos famosos como Slipknot, System of a Down e até Björk já listaram a banda entre suas referências. Em 2016, o Sepultura figurou na lista de principais artistas para conhecer a música brasileira, segundo o New York Times.

O último álbum de estúdio lançado pelo grupo foi "Quadra", de 2020.

SERVIÇOS DOS SHOWS



SEPULTURA - Turnê de despedida - Celebrating life through death



------- BELO HORIZONTE

Data: 1 de março

Local: Arena Hall

Horário de Abertura da casa: 19h

Ingressos:

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Loja Eventim - Shopping 5ª Avenida (a partir de 11/12) R.

Alagoas, 1314 - Belo Horizonte

Ingressos:

Pista Premium - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$

200,00 (inteira)

Arquibancada - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$

150,00 (inteira)

Suítes - R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00

(inteira)