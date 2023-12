Cláudia Leitte é acusada de plágio em nova música

A nova música de Cláudia Leitte, Liquitiqui (Remix), dividiu opiniões entre internautas após seu lançamento. Fãs da cantora independente Bea Duarte apontaram semelhanças entre a música de Leitte e uma canção chamada Lilith, de Bea.

Procurada, a assessoria de Cláudia declarou que "a canção Liquitiqui possui construção melódica e composição absolutamente diferentes, o que não justifica a acusação infundada de plágio". A reportagem também procurou Bea Duarte, que não respondeu até a publicação desta nota.

Após ver a discussão na internet, a autora de Lilith publicou um vídeo sobre o assunto, mas evitou se posicionar. "Acordei com pessoas me marcando em um tweet que viralizou falando 'A Cláudia Leitte plagiou', contou.

"Eu tenho medo de falar qualquer coisa, porque tudo que eu falar vai parecer que sou ingrata", reforçou a cantora. "Todo mundo quer saber [o que eu penso]. E eu não sei. Em 2024, eu vou precisar, sim, ir atrás de contratos e de uma equipe".

Apesar de não sugerir plágio diretamente, Bea apontou semelhanças no ritmo e na estrutura do refrão de ambas as músicas. Ainda, ela lembrou que Liquitiqui (Remix) é uma versão de Liki Tiki, de Kes e J Perry.

No entanto, Lilith foi lançada em 2021, antes das músicas de Cláudia e Kes/J Perry.