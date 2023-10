Maitê Proença relembra dificuldades na infância com a morte da mãe

A atriz contou sobre a relação com o casal que lhe ajudou na época. Maitê disse que voltou para o Minnessotta anos depois da morte da mãe, e lhes contou sobre como eles tinham lhe ajudado. "Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha casa, não tinha para onde ir, nada. Aquelas pessoas, de puro amor, acolheram a gente e deram o que a gente precisava, uma família. Pude falar isso pra eles. Foi uma choradeira".

Ela também comentou sobre um relacionamento abusivo que viveu. Maitê relacionou com o que a própria mãe enfrentou: "A pessoa transtornada, fazendo coisas, querendo me botar em um carro com uma chuva de granizo para viajar com a minha filha pequena. E eu morrendo de medo que ele fosse me matar. Falei: 'Meu Deus, vou repetir a história".