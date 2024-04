'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 29/04 a 04/05

Bia e Babbo voltam para a Fundação. Netuno se esconde com Vênus, e os dois se enfrentam. Tom não consegue falar com Vênus e se preocupa. Jéssica convida Electra para dar aulas com ela para meninas carentes. Paulina decide fazer uma surpresa para Tom. Brenda se preocupa com a saúde de Ramón. Tom encontra Vênus desacordada na Fundação. Paulina descobre que Tom pediu Vênus em casamento. Lupita fica no mesmo quarto que Júpiter no hotel. Andrômeda encontra Chicão. Mila exige que Hans marque o jantar com Catarina para anunciar seu casamento. Vênus diz a Tom que a pessoa que invadiu a Fundação queria matá-la.

Terça-feira, 30 de abril

Tom se surpreende com a afirmação de Vênus e pensa em como protegê-la. Paulina ingere grande quantidade de medicamentos e todos estranham seu comportamento. Andrômeda se declara para Chicão. Elisa decide ir para Salvador atrás de Júpiter. Brenda vê Paulina dopada. Netuno pensa em Vênus. Júpiter se diverte com Lupita. Chicão e Andrômeda dormem no ônibus de viagem. Hans e Jéssica procuram, nos pertences de Mila, a gravação que a moça tem contra eles. Vênus comenta com Tom que tentaram matá-la para que ela pare de investigar a morte do pai. Brenda questiona Paulina sobre os frascos de comprimidos que encontrou em sua bolsa.

Quarta-feira, 01 de maio

Paulina desabafa com Brenda e implora que ela não conte para Tom. Vênus decide fingir que não investigará mais a morte de seu pai. Mila fala sobre o jantar com Catarina e Hans fica furioso. Júpiter se emociona com o modo como Lupita o trata. Mila repreende Leda e Lizandra por causa de Guto. Júpiter e Lupita passeiam de helicóptero. Elisa chega a Salvador. Andrômeda se assusta com a tia de Chicão. Hans fala com o técnico de celular que recuperou a gravação para Mila. Jéssica tenta se aproximar de Electra. Lupita descobre que seu avô não está doente e comemora com Júpiter. Elisa diz para Júpiter que está esperando um filho dele.

Quinta-feira, 02 de maio