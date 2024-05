Samara Felippo vai recorrer de decisão da Justiça sobre ação de Mario Frias

Desabafo: "É luta atrás de batalha. A gente vai recorrer, ainda é primeira instância e é isso. O que vocês viram na mídia foi o que saiu, mas ainda não é nenhum caso ganho. Eu estou aqui, vou esclarecer as coisas, até porque isso virou um processo público. É chato? É, mas é a vida", disse ela.

Na ocasião, a artista publicou uma foto no qual apareciam estavam ela, Mario Frias, Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes nos bastidores na novela nos anos 2000).

Samata cobriu o rosto do ex-secretário de cultura do governo Bolsonaro com um emoji de palhaço: "Medo dessas lembranças e um palhaço no meio", dizia a legenda do post.

Em seguida, a celebridade republicou a imagem, desta vez com um emoji de cavalo no rosto do deputado: "Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis!".

Na postagem seguinte, ela colocou um emoji de cocô: "As publicações da forma como foram elaboradas não indicam a intenção de criticar um ato, uma conduta ou, mesmo, a atuação do autor. Trata-se de agressão pessoal, sequer relacionada a algum fato específico, e que visa unicamente atingir a honra e a imagem do autor", escreveu o juiz.

Na sentença, a defesa de Samara Felippo argumentou que as provas não poderiam ser válidas, dada "impossibilidade de verificação da autenticidade do material".