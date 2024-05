R&Bahia: Melly, revelação no Prêmio Multishow, lança 1º álbum, 'Amaríssima'

Eu estou realizando sonhos, não sei por que, mas a vida tem me agraciado bastante e eu só tenho a agradecer. Hoje eu me enxergo muito mais confiante no que eu faço e eu acredito muito mais na minha música. Melly

O álbum, que levou aproximadamente um ano e meio para ser produzido, tem todas as composições e produções realizadas pela própria cantora. "Amaríssima traz o fundamento de que precisamos viver certas dores para ganhar experiência. Fala sobre saudade, amor, ansiedade, tudo que tange o amargo, explica

Nas 12 faixas de "Amaríssima", Melly impõe seu jeito de fazer música, com composições que narram acontecimentos da sua vida e traz influências da música baiana e de R&B — o que ela chama de R&Bahia.

Eu considero que eu faço um pop, mas o meu tipo de pop. Acho que o pop acabou engessado no que seria feito só no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu quero mostrar que a gente é diverso, que o Brasil é diverso e a gente precisa de uma escuta diversa. Eu falo em R&Bahia pelas minhas referências. Eu tenho muita pesquisa de soul e música preta nacional e internacional. Essa referência internacional me levou pro R&B e a nacional me traz para a Bahia com muito do que se faz aqui e do que é ancestral. Melly

A cantora Melly, que chama seu som de R&Bahia Imagem: Marcelo Zilio/Divulgação

Essa mistura é nítida em faixas com a batida do pagodão baiano, como "Falar de Amor" e "Derreter & Suar". Além do samba reggae da Bahia em "Cacau" — música que fala de chuva e que ganha esse nome porque, quando chove, o baiano fala que "caí cacau".